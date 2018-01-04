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Polisten kaçan hırsızlık şüphelileri çöp konteynerine çarptı

- Konya'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobildeki iki kişi, yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçtıktan sonra çöp konteynerine çarpınca yakalandı - Gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinin aracında çalıntı bir televizyon ele geçirildi

Polisten kaçan hırsızlık şüphelileri çöp konteynerine çarptı

KONYA (AA) - Konya'da yaklaşık 6 kilometre boyunca polisten kaçan bir otomobildeki iki zanlı, çöp konteynerine çarpınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede devriye görevini sürdüren bir polis ekibi, 68 DZ 108 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçtı.

Yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan zanlılar, Gülbahçe Mahallesi Doğançay Sokağı girişindeki çöp konteynerine çarptı.

Araçtan inip kaçışlarını yaya olarak sürdürmeye çalışan Emre N. (24) ve Emre M. (27), polis ekiplerince yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada bagajda çalıntı bir televizyon bulundu.

Zanlılardan Emre N'nin iki, Emre M'nin ise 10 suçtan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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