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Polisten kaçan otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı

- Manavgat'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı - Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücüye para cezası uygulandı

Polisten kaçan otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çevreyi rahatsız etmekten para cezası uygulandı.

Manavgat'ın yoğun trafiği olan yollarından Sorgun Bulvarı'nda motosikletlilere yönelik denetim yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasından çevreye yüksek sesli müzik ve egzoz sesi yayarak geçen bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan spor otomobilin sürücüsü, çevre yolu istikametinde kaçmaya başladı. Trafik polislerini, asayiş ekiplerini ve motorize yunus timini peşine takan otomobil, yaklaşık 4-5 kilometre gittikten sonra Çetin Emeç Caddesi'nde trafik polislerinin anons ettiği önündeki tırın sıkıştırmasıyla durduruldu.

Polis ekiplerince kelepçelendikten sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen sürücü Sevban Enes K, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olduğu belirlenen otomobilin ise muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve çevreyi rahatsız etmekten işlem yapılarak 2 bin 650 lira, muayenesiz trafiğe çıkarılan araç sahibine de 2 bin 180 lira ceza kesildi.



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