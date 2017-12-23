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Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

- Merkez Osmangazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinden sahte parayla alışveriş yaptıktan sonra kaçan 4 şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı - Kovalamaca sırasında ters şeritte polis aracına çarpan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda sahte para veren 4 kişi polisten kaçarken ekip aracına çarpmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş K. ve üç arkadaşı, 16 HT 768 plakalı otomobille 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Markette alışveriş karşılığında 50 lira veren sürücü Durmuş K. ve beraberindekiler, görevlinin paranın sahte olduğunu fark etmesi üzerine geldikleri araca binerek kaçtı.

Benzinlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Aracın Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan zanlılar kaçtı, bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi.

Kovalamaca sırasında Osmangazi Caddesi'nde ters şeride giren Durmuş K. idaresindeki otomobil, polis aracına çarptı.

Polis ekipleri, her iki araçta hasarla sonuçlanan kazanın ardından otomobilde yaptıkları inceleme ve şüphelilerin üst aramasında, 50 liralık sahte banknot, bıçak, metamfetamin içiminde kullanılan malzeme ile çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirdi.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Durmuş K. ile arkadaşları Ebru T. (17), Volkan G. (23) ve Hasan Y. (25) ise gözaltına alındı.

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