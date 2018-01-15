Polisten kaçan sürücü, aranan hırsızlık şüphelisi çıktı

KONYA (AA) - Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsün sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrasında yakalandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
Minibüs, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda merkez Meram ilçesi Orhangazi Mahallesi Cezayir Caddesi'nde durduruldu.
Sürücü Adem D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen Adem D, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Burada yapılan kontrolde şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Adem D, İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.