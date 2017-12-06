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Polisten kaçarken 4. kattan atlayan şüpheli yaralandı

- Atatürk Havalimanı otoparkında polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki kişiden biri kaçarken 4. kattan atladı - Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçarken 4. kattan atlayan şüpheli yaralandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı otoparkında polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki kişiden biri, kaçarken 4. kattan atladı. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, havalimanı otoparkının dördüncü katında bulunan iki erkek şahıstan şüphelendi.

Polisin kendilerini takip ettiğini anlayan iki şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada, otoparkın 4. katından aşağı atlayan şüpheli yaralandı.

Polis ekiplerinin durumdan haberdar ettiği sağlık ekibi, yaralıya müdahale etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan diğer şüpheli ise kısa süren kovalamaca sonucu otoparkta yakalandı.

Şüpheli, havalimanında bulunan Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, pasaport ve kimliklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay nedeniyle havalimanı önündeki caddede durdurulan trafik yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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