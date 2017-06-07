Polisten kaçarken motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, kaçak sigara bulunan otomobili ile polis kontrol noktasından kaçarken çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.
İlçenin Eski Sarıkamış karayolundaki polis uygulama noktasına otomobili ile gelen Ali S, polisi görünce kullandığı 34 KY 7243 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.
Polisin "dur" ihtarına rağmen ilçe merkezi yönüne gittiği belirtilen Ali S, kovalamaca sırasında önündeki Alahattin Avcı idaresindeki motosiklete çarptı.
Avcı'nın yaşamını yitirdiği kaza sebebiyle durdurulabilen otomobilde yapılan aramada ise 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ali S. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.