Polisten kaçarken motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu - Selim ilçesinde kaçak sigara bulunan otomobili ile polis kontrol noktasından kaçarken çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan zanlı tutuklandı - Zanlının otomobilinde 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

07 Haziran 2017 Çarşamba 15:38