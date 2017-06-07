Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Polisten kaçarken motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

- Selim ilçesinde kaçak sigara bulunan otomobili ile polis kontrol noktasından kaçarken çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan zanlı tutuklandı - Zanlının otomobilinde 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polisten kaçarken motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, kaçak sigara bulunan otomobili ile polis kontrol noktasından kaçarken çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

İlçenin Eski Sarıkamış karayolundaki polis uygulama noktasına otomobili ile gelen Ali S, polisi görünce kullandığı 34 KY 7243 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.

Polisin "dur" ihtarına rağmen ilçe merkezi yönüne gittiği belirtilen Ali S, kovalamaca sırasında önündeki Alahattin Avcı idaresindeki motosiklete çarptı.

Avcı'nın yaşamını yitirdiği kaza sebebiyle durdurulabilen otomobilde yapılan aramada ise 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali S. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraKarsKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5