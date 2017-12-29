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Polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü sinyalizasyon direğine çarptı

ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, kullandığı otomobille sinyalizasyon direğine çarptı.S.K. (17), arkadaşlarıyla teyzesinden emanet aldığı 01 HD 772 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Yeşiloba mevkisinde...

Polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü sinyalizasyon direğine çarptı

ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, kullandığı otomobille sinyalizasyon direğine çarptı.

S.K. (17), arkadaşlarıyla teyzesinden emanet aldığı 01 HD 772 plakalı otomobille gezmeye çıktı.

Yeşiloba mevkisinde asayiş uygulaması yapan polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında S.K, aracıyla sinyalizasyon direğine çarptı.

Ekiplere ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen sürücü, ''Annem gitme demişti ama dinlemedim, pişmanım.'' dedi.

Polis ekipleri, araç sahibine bin 750 lira ceza kesti.

Ehliyetsiz sürücü hakkında işlem yapıldı.

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AdanaEhliyetsiz SürücüKazaOtomobilSinyalizasyon Direği
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