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Polisten kız futbol takımına malzeme yardımı

- Van Emniyet Müdürlüğünce Sosyal Destek Programı kapsamında kız futbol takımına malzeme yardımı yapıldı - İl Emniyet Müdürü Ekici: - "Bu tür sosyal proje, faaliyet ve etkinlikleri artırmak ve kalıcı hale getirmek hedefimizdir"

Polisten kız futbol takımına malzeme yardımı

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğünce, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen "Gerçekleşen Hayaller" projesi ile kız futbol takımına malzeme yardımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Güvenlik Şube Müdürü Pircem Kotan, Edremit ilçesindeki Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda antrenman yapan kız futbol takımındaki 20 öğrenciye spor malzemesi dağıttı.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, Çocuk Şube Müdürlüğünün hazırladığı projenin, çocukların sosyal gelişiminin sağlanması, toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesi, sosyal ve eğitim desteğiyle topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunulması amacıyla yaşama geçirildiğini söyledi.

- "Çocukların ufkunu açıyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğünün, vatandaşın güvenliğini sağlamanın yanı sıra, bireyleri suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli sosyal projeler yürüttüğünü anlatan Ekici, şöyle konuştu:

"Bu amaca yönelik olarak polis ve öğrenci kaynaşmasının sağlanması ve özellikle polisle ilgili bakış açılarının değişmesi, öğrencinin ailesine ve çevresine saygılı yetişmelerine destek olmak amacıyla 'Gerçekleşen Hayaller' projesi yürütülüyor. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için atılan adımların başlangıcıdır. Bu tür sosyal proje, faaliyet ve etkinlikleri artırmak ve kalıcı hale getirmek hedefimizdir. Çocuklarımızın ufkunu açtığımıza inanıyoruz. İnşallah bu projeyle hem çocuklarımız hem Van hem de ülkemiz kazanacak."

Öğrenciler, malzeme yardımından dolayı polise teşekkür etti.

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