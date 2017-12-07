Polisten öğrencilere 'ısıtan' yardım

VAN

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ve İpekyolu ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Valilik koordinesinde, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici öncülüğünde Toplum Destekli Polis Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-öğrenci kaynaşmasını sağlamak, insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Edremit ve İpekyolu ilçelerinde ilk ve ortaöğretimde ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi.

Polisler, Emniyet Müdürlüğünün temin ettiği kıyafetleri okullara götürerek öğrencilere giydirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış mevsiminde üşümemeleri için kampanya başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edremit ilçesinde bulunan 30 Ağustos İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 816 öğrenci, İpekyolu ilçesindeki Tunca Uras İlk ve Ortaokulunda bin 496 öğrencimize kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için atılan adımların başlangıcıdır. Bu tür sosyal proje ve etkinlikleri arttırarak kalıcı hale getirmek hedefimizdir."

Muhabir: Necat Hazar