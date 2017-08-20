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Polisten oto pazarlarına sıkı denetim

- Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak, çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik operasyon başlatıldı

Polisten oto pazarlarına sıkı denetim

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik 43 ilde, 66 noktada eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, çalıntı ve aranan araçların yakalanması için planlı operasyon başlatıldı.

Denetimler kapsamında oto pazarlarında uygulama başlatan ekipler, bir tarafdan araçların plaka bilgilerini sorgularken, diğer taraftan ruhsat ile araçların şasi ve motor bilgilerinin aynı olup olmadığını sorguluyor.

Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan ve 19.00'a kadar sürecek olan denetimlerin, Türkiye genelinde ilk kez oto pazarlarına bu kadar kapsamlı gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyona çok sayıda personel katılıyor.



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Polisten Oto Pazarlarına Sıkı Denetim
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