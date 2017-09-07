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Polonya, Avrupa Adalet Divanının kararını uygulamayacak

- Dışişleri Bakanı Waszczykowski: - "Polonya'nın güvenliği, Avrupa kurumlarının mültecilerle ilgili düşüncesizce aldığı kararlardan daha önemlidir. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanının kararı yürürlüğe girmeyecek"

Polonya, Avrupa Adalet Divanının kararını uygulamayacak

VARŞOVA (AA) - Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, ülkesinin, Avrupa Adalet Divanının, sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu paylaşımını öngören kota sistemine uyulması kararını uygulamayacağını söyledi.

Waszczykowski, yaptığı açıklamada, zorunlu kota kararının 2 yıl önce Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları toplantısında hukuk dışı şekilde alındığını savunarak, ''Polonya'nın güvenliği, Avrupa kurumlarının mültecilerle ilgili düşüncesizce aldığı kararlardan daha önemlidir. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanının kararı yürürlüğe girmeyecek." şeklinde konuştu.

Avrupa Adalet Divanı kararının ne Polonya ne de Avrupa için faydalı olmadığını savunan Waszczykowski, ''Bu kararı uygulamayacağız.'' dedi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Slovakya ve Macaristan'ın, AB'nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı dün karara bağlamış, "sığınmacıların geçici süreliğine zorunlu olarak üye ülkeler arasında dağıtımına karşı açtığı davayı reddettiğini" bildirmişti.

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında 2 sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyinin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanına AB Konseyinin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan'dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 294 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.

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Avrupa Adalet DivanıKota SistemiMacaristanPolonya Dışişleri Bakanı Witold WaszczykowskiSlovakya
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