Polonya Cumhurbaşkanı Duda Kazakistan'da

ASTANA (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Akorda Sarayı'ndaki törenin ardından iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmelerde, Nazarbayev ile Duda, yeşil enerji ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerden Nazarbayev, görüşmelerde, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ağırlık verildiğini belirtti.

Nazarbayev, "Günümüzde Kazakistan'da Polonya sermayeli 115 şirket çalışıyor. 200 milyon dolardan fazla doğrudan yatırım yapıldı." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Kazak liderin geçen yıl Polonya'ya yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişmesini sağladığını dile getirdi.

Duda'nın, yarın Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı kapsamında yapılacak Polonya Milli Günü etkinliğine katılması bekleniyor.



