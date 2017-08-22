Polonya gönüllü üniversite öğrencilerine askeri eğitim verecek

VARŞOVA (AA) - Polonya, ulusal savunmayı güçlendirmek için gönüllü üniversite öğrencilerine askeri eğitim vermeye hazırlanıyor.
Polonya Savunma Bakanlığı, gönüllü üniversite öğrencilerine askeri eğitim verilmesini öngören yeni bir program başlatacaklarını açıkladı.
"Akademi Birliği", 2017-2018 akademik yılında yaklaşık 10 bin gönüllü öğrenciye teorik ve pratik eğitim vererek Polonya'nın yedek askeri gücünü artırmayı hedefliyor.
Program, Savunma Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumu arasında varılan bir anlaşma çerçevesinde yürütülecek.
Polonya, yıl başında da yeni bir gönüllü askeri yapı olan Bölgesel Savunma Kuvvetini kurmuştu. Bölgesel Savunma Kuvvetinin 2019'da 53 bin kişiye ulaşması bekleniyor.