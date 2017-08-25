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Polonya ve Fransa arasında "AB'den uzaklaşma" gerilimi

- Polonya Başbakanı Szydlo: - ''Sayın Başkana (Fransa Cumhurbaşkanı Macron) daha barışçıl bir üslup tavsiye diyorum. Kibirli açıklamaları, siyasetteki tecrübesizliği olarak görülebilir'' - Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski: - ''Bugün önemli bir buluşmanın ev sahipliğini yapıyoruz. Görünen şu ki Sayın Başkan Macron haberleri takip etmiyor ve Avrupa'nın bu bölgesinde ne olduğunu bilmiyor. Tabi bazen böyle şeyler de olabilir''

Polonya ve Fransa arasında

VARŞOVA (AA) - Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Polonya'nın Avrupa'dan uzaklaştığına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Szydlo, Cumhurbaşkanı Macron'un, Bulgaristan ziyaretinde, ''Varşova hükümeti kendini Avrupa'dan uzaklaştırıyor'' şeklindeki sözlerini tepkiyle karşıladı.

Siyasette tecrübesiz olan Macron'a daha barışçıl bir üslup tavsiye eden Szydlo, "Macron'un) Kibirli açıklamaları ise siyasetteki tecrübesizliği olarak görülebilir.'' dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği hakkında sadece Macron'un karar veremeyeceğine işaret eden Szydlo, ''Sayın başkana ülkesine konsantre olmasını tavsiye diyorum. Belki o zaman Polonya'nın vatandaşlarına sunduğu ekonomik sonuçları ve güvenlik seviyesini o da kendi vatandaşlarına sunabilir.'' diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Polonya'nın Avrupa'da yalnızlaşmadığını savundu.

Waszczykowski, ''Bugün önemli bir buluşmanın ev sahipliğini yapıyoruz. Görünen şu ki Sayın Başkan Macron haberleri takip etmiyor ve Avrupa'nın bu bölgesinde ne olduğunu bilmiyor. Tabi bazen böyle şeyler de olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa BirliğiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronPolonya Başbakanı Beata SzydloPolonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski
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