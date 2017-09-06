Polonya ve Slovakya'dan kota kararına tepki

BRATİSLAVA/VARŞOVA (AA) - Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Avrupa Adalet Divanının, Avrupa Birliği'nin (AB), sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu paylaşımını öngören kota sistemine uyulması kararına tepki gösterdi.

Slovakya Başbakanı Fico, kararın zorunlu kotaya yaklaşımlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.

Sadece mahkemenin kendileri gibi düşünmediğinin ortaya çıktığını belirten Fico, şunları ifade etti:

"Slovakya, Avrupa Adalet Divanının kararına saygı duyuyor ama hükümet bugüne kadarki duruşunu değiştirmeyecek. Hükümetten beklenen dayanışmanın, sığınmacıları zorunlu kabul etmemek üzere olması için çalışmalarına devam edecek."

Polonya Başbakanı Szydlo da ülkesinin AB'ye bağlı olduğunu, sorumluluklarını yerine getirdiğini ama kararın Polonya'nın sığınmacı politikasını değiştirmeyeceğini kaydetti.

Szydlo, ''Bunu bekliyorduk. Böyle bir kararın verileceğine emindik ama bu hiçbir şekilde Polonya hükümetinin izlediği sığınmacı politikasını etkilemeyecek. Vişegrad Grubu'nun da (Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya) değiştirmeyeceğini düşünüyorum.'' diye konuştu.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Slovakya ve Macaristan'ın, AB'nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, "sığınmacıların geçici süreliğine zorunlu olarak üye ülkeler arasında dağıtımına karşı açtığı davayı reddettiğini" bildirmişti.

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında 2 sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyinin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanına AB Konseyinin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan'dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 294 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.