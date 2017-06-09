Polonya'da DEAŞ şüphelisine soruşturma

VARŞOVA (AA) - Polonya'da, bir Rus vatandaşı hakkında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Polonya Devlet Savcılığından yapılan açıklamada, Polonya'da mülteci statüsüne sahip Kyuri A. isimli Rus vatandaşı hakkında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştığı iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
Kyuri A'nın mart sonunda Polonya'da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) tarafından başlatılan soruşturmada şahsın 2013 sonundan 2014 sonuna kadar Suriye'de DEAŞ terör örgütü saflarında silahlı faaliyetlerinde yer aldığına dair kanıtların bulunduğu kaydedildi.
Varşova Bölge Mahkemesine intikal eden davada şahıs suçlu bulunduğu takdirde 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.