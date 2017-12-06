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Polonya'da eski istihbarat şefi gözaltına alındı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da eski istihbarat şefi General Piotr Pytel gözaltına alındı.Polonya polisi yaptığı açıklamada, Pytel'in 2010'da Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) yaptığı iddia edilen yasa dışı iş birliğiyle ilgili...

Polonya'da eski istihbarat şefi gözaltına alındı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da eski istihbarat şefi General Piotr Pytel gözaltına alındı.

Polonya polisi yaptığı açıklamada, Pytel'in 2010'da Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) yaptığı iddia edilen yasa dışı iş birliğiyle ilgili sorgulanmak üzere gözaltına alındığını kaydetti.

Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, FSB ile yasa dışı iş birliğine girdiği gerekçesiyle General Pytel hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Öte yandan muhalefet, Savunma Bakanı Macierewicz'in kendisini eleştiren Pytel'den intikam almak amacıyla gözaltı emrini verdiğini öne sürdü.



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Eski Istihbarat şefiPolonyaVarşova
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