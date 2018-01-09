Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Avukat Metin Uracin Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Polonya'da kabine değişikliği

- Başbakan Morawiecki kabinede değişikliğe gitti

Polonya'da kabine değişikliği

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki, kabine değişikliğine giderek bazı bakanlıklara atama yaptı.

Başbakan Morawiecki, Dışişleri Bakanlığına geçen yıl bakan yardımcısı olan Jacek Czaputowicz'i ve Savunma Bakanlığına Mariusz Blaszczak'ı atadı.

Morawiecki, Başbakanlık görevinin yanı sıra sürdürdüğü Kalkınma Bakanlığı görevini Teresa Czerwinska'ya, Maliye Bakanlığı görevini ise Jerzy Kwiecinski'ye devretti.

İçişleri Bakanlığına Joachim Brudzinski, Sağlık Bakanlığına Lukasz Szumowski ve Çevre Bakanlığına Henryk Kowalczyk atandı.

Morawiecki, yaptığı açıklamada, bugüne kadar görev yapan bakanların çok iyi çalıştıklarını belirterek, yeni kabinenin hedefinin güçlü Avrupa'da egemen Polonya'yı inşa etmek olduğunu söyledi.

Polonya'da Beata Szydlo'nun başbakanlıktan istifası sonrası kurulan Morawiecki hükümeti 11 Aralık'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PolonyaPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5