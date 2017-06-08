Polonya'da Müslüman göçmenlere festival ambargosu

VARŞOVA (AA) - Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, ülkenin batısında ağustosta düzenlenecek "Woodstock" festivaline Müslüman göçmenlerin katılmasını istemediğini açıkladı.

Hukuk ve Adalet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Woodstock festivalinin organizatörü Jerzy Owisiak'ın Almanya sınırına yakın bölgede düzenlenecek festivalin Almanya'da yaşayan göçmenlere açık olduğuna dair yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.

Paylaşımda, "Gerçekten de Müslüman göçmenlerin Polonya'daki etkinliğe katılımını istiyor musunuz?" ifadelerine yer verilerek, aynı fikirde olan takipçilerin bu mesajı paylaşması istendi.

Öte yandan ülkede faaliyet gösteren ırkçılık karşıtı grup "Never Again'in" Başkanı Rafal Pankowski, 20 yıldır bu festivalde yer aldıklarına işaret ederek, partinin üslubu karşısında şaşırdıklarını belirtti.

Pankowski, "Bu, İslamafobik propagandanın çok zalim bir şeklidir. Polonya'daki Müslümanların sayısı bir şekilde çok az, bu nedenle sözüm ona Müslüman tehdidini kullanarak insanları korkutmak en başta çok yapaydır. Ama aynı zamanda küçümseyici ve sevimsizdir de." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 16 Mayıs'taki oturumunda, AB üyeleri arasında şu ana kadar bir tane bile sığınmacı yerleştirmeyen ülkeler olduğuna dikkati çekmişti.

Avramopulos, "Dayanışma sadece birkaç üye ülkenin sorumluluğu olamaz. Ortak hedef, tüm üye ülkelerin sisteme orantılı ve adil bir şekilde katkı vermesi. Birçok üye ülkenin sisteme katkı vermesine rağmen maalesef bir iki ülke, bir kişi bile almadı. Bu ihlal anlamına geliyor. Eğer bir ay içinde ilerleme olmazsa Avrupa Komisyonu söz konusu ülkeler hakkında soruşturma başlatacak." açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca komisyonun durum değerlendirmesinde bugüne kadar bir tane bile mülteci yerleştirilmeyen üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya ve Avusturya olduğu belirtiliyor.