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Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü

- İliç ilçesinde elindeki pompalı tüfeğin bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu 1 kişi öldü

Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde elindeki pompalı tüfeği henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu 1 kişi öldü.

İlçeye bağlı Turgutlu Köyü'ne yaz tatilini geçirmek için gelen İsmail Kırtıl (63), elinde bulunan pompalı tüfeğinin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş alması sonucu yanında bulunan eniştesi Sebahattin Kocyiğit'i (63) vurdu.

Ağır yaralanan Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası Koçyiğit, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Kırtıl, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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