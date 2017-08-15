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Pompalı tüfekle vurulan kedi kurtuldu

- Antalya'da daha önce üç kedinin havalı tüfekle öldürüldüğü mahallede vurulan dördüncü kedi yaşam mücadelesini kazandı - Antalya Candost Derneği Başkanı Yanık: - "Konuyla ilgili şikayetlerimizi yaptık. En kısa sürede kedileri vuran kişinin yakalanmasını bekliyoruz"

Pompalı tüfekle vurulan kedi kurtuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da daha önce üç kedinin havalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdiği mahallede saçmaların hedefi olan dördüncü kedinin yaşam mücadelesini kazandığı bildirildi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek gönüllüleri tarafından Hurma Mahallesi 224 Sokak'ta yaralı olarak bulunan ve ambulansla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne kaldırılan kedinin yaşam savaşını kazandığını söyledi.

Kedinin ensesinden bir saçma çıkarıldığını aktaran Yanık, "Daha önce vurulan üç kedimiz de hayatını kaybetmişti. Vurulan dördüncü kedi çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Konuyla ilgili şikayetlerimizi yaptık. En kısa sürede kedileri vuran kişinin yakalanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 224 Sokak'ta, 12 Ağustos gecesi yaşanan olayda, bir kedinin vurulduğu bilgisini alan Antalya Candost Derneği Başkanı Yanık mahalleye gitmiş, havalı tüfekle yaralanan kedi, ambulansla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülerek tedaviye alınmıştı.

Yanık, aynı mahallede daha önce üç kedinin daha havalı tüfekle vurulduğunu ve hayatlarını kaybettiğini belirtmişti.

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