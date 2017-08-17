Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini fesh
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Pompeiopolis'te kazı çalışmaları

- Roma döneminde Anadolu'daki en büyük şehirlerden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının bu yılki bölümü 5 ülkeden uzmanların katıldığı 40 kişilik ekiple başladı - Kazı danışmanı Gürdal: - "Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olmasına rağmen korunabilirlik düzeyi çok düşük. 7. yüzyıldan itibaren sistemli olarak kentin taşları başka yerlere taşınmış"

Pompeiopolis'te kazı çalışmaları

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde, tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2017 yılı kazı çalışmaları Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tayyar Gürdal danışmanlığında yapılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Romanya ve Polonya'dan uzmanların katıldığı kazı çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pompeiopolis kentinin Orta Karadeniz'in en önemli tarihi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin Milattan Önce 66 yılında kurulduğunu kaydeden Gürdal, "Ticaret yollarında bulunan kentte 7. yüzyıla kadar yoğun bir yerleşim görülüyor. Kent daha sonra bu özelliğini kaybediyor. Bu sene kentin üç alanında kazı çalışması yapıyoruz. Birincisi, kentin simge yerleşimi olan villa alanında, ikincisi kentin pazar yerinin bulunduğu alan, üçüncüsü ise tapınak olduğunu düşündüğümüz alanda." dedi.

-Kazı çalışmaları 10 yıldır sürüyor

Kazı çalışmalarının 10 yıldır sürdüğünü kendisinin ise danışmanlığının ilk yılı olduğunu vurgulayan Gürdal, şunları söyledi:

"Önceki yıllarda önemli çalışmalara imza atılmış. Mesela villa dediğimiz bir alan var. Bu alanda yapılan kazılarda mozaikler, duvar resimleri ve kentin korunabilmiş buluntuları var. Biz önümüzdeki yıllardaki çalışmalarımızda bugüne kadar ortaya çıkartılan kalıntıların, görülebilir ve sergilenebilir olması için mesai harcayacağız. Bunu yapabilmek için bu kış proje hazırlayıp, bölgeyi gezilebilir hale getirebilmek için çalışacağız."

Gürdal, çeşitli ülkelerden 40 kişilik bir ekiple kazıyı sürdürdüklerini dile getirerek, "Pompeiopolis Antik Kenti, Paflagonya bölgesinin başkenti olmasının yanında yayılım alanlarına baktığımızda döneminin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri." diye konuştu.

Kentin korunamadığını ifade eden Gürdal, "7. yüzyıldan itibaren sistemli olarak kentin taşları başka yerlere taşınmış. Taşların kimi zaman devşirme malzeme kimi zaman da taşların yakılarak kirece dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu nedenle kentin önemli yapılarında mermer bloklara çok az rastlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürdal, kazı çalışmalarının 29 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KastamonuPaflagonyaPompeiopolis Antik KentiTaşköprüTayyar Gürdal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5