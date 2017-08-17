Pompeiopolis'te kazı çalışmaları

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde, tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2017 yılı kazı çalışmaları Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tayyar Gürdal danışmanlığında yapılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Romanya ve Polonya'dan uzmanların katıldığı kazı çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pompeiopolis kentinin Orta Karadeniz'in en önemli tarihi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin Milattan Önce 66 yılında kurulduğunu kaydeden Gürdal, "Ticaret yollarında bulunan kentte 7. yüzyıla kadar yoğun bir yerleşim görülüyor. Kent daha sonra bu özelliğini kaybediyor. Bu sene kentin üç alanında kazı çalışması yapıyoruz. Birincisi, kentin simge yerleşimi olan villa alanında, ikincisi kentin pazar yerinin bulunduğu alan, üçüncüsü ise tapınak olduğunu düşündüğümüz alanda." dedi.

-Kazı çalışmaları 10 yıldır sürüyor

Kazı çalışmalarının 10 yıldır sürdüğünü kendisinin ise danışmanlığının ilk yılı olduğunu vurgulayan Gürdal, şunları söyledi:

"Önceki yıllarda önemli çalışmalara imza atılmış. Mesela villa dediğimiz bir alan var. Bu alanda yapılan kazılarda mozaikler, duvar resimleri ve kentin korunabilmiş buluntuları var. Biz önümüzdeki yıllardaki çalışmalarımızda bugüne kadar ortaya çıkartılan kalıntıların, görülebilir ve sergilenebilir olması için mesai harcayacağız. Bunu yapabilmek için bu kış proje hazırlayıp, bölgeyi gezilebilir hale getirebilmek için çalışacağız."

Gürdal, çeşitli ülkelerden 40 kişilik bir ekiple kazıyı sürdürdüklerini dile getirerek, "Pompeiopolis Antik Kenti, Paflagonya bölgesinin başkenti olmasının yanında yayılım alanlarına baktığımızda döneminin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri." diye konuştu.

Kentin korunamadığını ifade eden Gürdal, "7. yüzyıldan itibaren sistemli olarak kentin taşları başka yerlere taşınmış. Taşların kimi zaman devşirme malzeme kimi zaman da taşların yakılarak kirece dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu nedenle kentin önemli yapılarında mermer bloklara çok az rastlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürdal, kazı çalışmalarının 29 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.