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"Pop Değil Op" sergisi 11 Ocak'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Gerçeklik algısına farklı bakış açıları getiren eserlerin yer aldığı "Pop Değil Op" sergisi, 11 Ocak’ta sanatseverlerle buluşacak. Belkıs Balpınar, Ebru Döşekçi, Egemen Tuncer, Ekrem Yalçındağ, Eser Tuncer,...

İSTANBUL (AA) - Gerçeklik algısına farklı bakış açıları getiren eserlerin yer aldığı "Pop Değil Op" sergisi, 11 Ocak’ta sanatseverlerle buluşacak.

Belkıs Balpınar, Ebru Döşekçi, Egemen Tuncer, Ekrem Yalçındağ, Eser Tuncer, Hasan Pehlevan, Ömer Pekin ve Seçkin Pirim'in eserlerinden oluşan sergi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde açılacak.

Videodan fotoğrafa, resimden heykele geniş bir çerçevede optik sanatın yorumlandığı sergide, op art teknikleri ve stratejileri, dijital çağın estetiğiyle bir araya geliyor.

Plato Sanat daimi küratörü Marcus Graf tarafından hazırlanan sergi, 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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