Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Poroşenko, Trump ile görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Poroşenko, ABD’nin yeni yönetimiyle her düzeyde diyaloğun geliştirilmesinden...

Poroşenko, Trump ile görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Poroşenko, ABD’nin yeni yönetimiyle her düzeyde diyaloğun geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Tarafların, Ukrayna ile ABD’nin, stratejik ortaklığının geliştirilmesi konularını görüştüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca, Donbas’taki krizin çözümü ve siyasi-diplomatik yolla barışın sağlanması konularını da ele aldıkları ifade edildi.

Görüşmede, Ukrayna’nın doğusundaki, özellikle de Avdeyevka’daki gerilimin tırmanması ve insani durumun kötüleşmesinden derin rahatsızlık duyulduğunun dile getirildiği aktarılan açıklamada, her iki liderin tam ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Ayrıca Poroşenko’nun, Beyaz Saray’a, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpUkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.