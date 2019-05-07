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Porsche'ye 535 milyon avro para cezası

- Stuttgart Savcılığı, dizel kriziyle ilgili Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası Porsche'ye 535 milyon avro para cezası kesti

Porsche'ye 535 milyon avro para cezası
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BERLİN (AA) - Almanya'da Stuttgart Savcılığı, Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche'ye dizel krizinde denetim yükümlülüklerini ihmal etmekten dolayı 535 milyon avro para cezası verdi.

Porsche'den yapılan açıklamada, savcılığın Porsche'ye dizel skandalı kapsamında 535 milyon avro para cezası kestiği belirtildi. Cezanın, Porsche'ye, dizel krizinde denetim yükümlülüklerini ihmal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin para cezasına karşı temyiz başvurusu yapmadığı bildirildi.

Stuttgart Savcılığı, Volkswagen grubu şirketlerinden Porsche'nin üst düzey yöneticilerine yönelik Temmuz 2017'de dizel manipülasyonu soruşturması başlatmıştı. Dizel skandalından sonra lüks araç üreticisi Porsche, Eylül 2018'de dizel araç üretimini durduracağını, 2019'dan itibaren de benzinli, elektrikli ve hibrit araçlara yöneleceğini açıklamıştı.

Almanya'da, karbon emisyonu skandalı nedeniyle daha önce Volkswagen 1 milyar avro ve Audi de 800 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CezaDizel SkandalPorsche
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