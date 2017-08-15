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Portekiz'de ağaç düştü: 11 ölü

- Madeira Adası'ndaki dini festival sırasında devrilen ağacın altında kalan 11 kişi hayatını kaybetti, en az 35 kişi yaralandı

Portekiz'de ağaç düştü: 11 ölü

LİZBON/İSTANBUL (AA) - Portekiz'in Madeira Adası'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Atlas Okyanusu'ndaki Madeira Adası'nın Funchal bölgesinde düzenlenen geleneksel dini bir festival kapsamında toplanan kalabalığın üzerine düşen ağacın altında kalan 11 kişi hayatını kaybetti, en az 35 kişi yaralandı.

BBC'nin Portekiz televizyonu RTP'ye dayandırdığı haberinde, yaklaşık 200 yaşında olduğu sanılan meşe ağacının düşmesi sonucu ölenler arasında 2 çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Adanın en büyük şenliği olan ve 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Nossa Senhora do Monte festivalinde, halk Funchal bölgesindeki bir kilisenin önünde toplanıyor.



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AğaçMadeira Adası
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