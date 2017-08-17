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Portekiz'de yangınlar nedeniyle afet durumu ilan edildi

Portekiz'de devam eden orman yangınları nedeniyle afet durumu ilan edildiği bildirildi.

Portekiz'de yangınlar nedeniyle afet durumu ilan edildi

LİZBON (AA) - Portekiz'de devam eden orman yangınları nedeniyle afet durumu ilan edildiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Antonio Costa'nın, hafta sonu 40 derece civarında olacağı tahmin edilen hava sıcaklığındaki artışa hazırlıklı olmak için yarın silahlı kuvvetler dahil acil durum servislerinin başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Yetkililer, artan hava sıcaklıklarının ülkede, söndürülmesi güç yangınları artırmasından endişe ediyor.

Hükümet, ülkedeki en endişe verici alanların, güneydeki Algarve'nin batı kesimleri ile ülkenin kuzeyi ve merkezinde bulunduğunu açıkladı.

Afet durumu ilan edilmesi, yetkililerin, acil durum varlıklarını harekete geçirmelerine ve tepki verme sürelerini hızlandırmalarına olanak tanıyor.

9 Ağustos'tan bu yana 150 yangın

Yetkililer, 15 Ağustos'ta, 9 Ağustos'tan itibaren ülkenin farklı bölgelerinde devam eden 150 yangına 3 binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kuraklık, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar sebebiyle yangınların söndürülmesinde güçlük çekildiği kaydediliyor.

Lizbon'un 200 kilometre kuzeyindeki Pedragao Grande dağlık bölgesinde haziranda çıkan orman yangınında 64 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Zehra Ulucak

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DünyaOrman YangınıPortekiz
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