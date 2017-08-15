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Portekiz'deki orman yangınları

- Ülkede devam eden orman yangınlarında yaralananların sayısı 55'e çıktı

Portekiz'deki orman yangınları

LİZBON (AA) - Portekiz'in farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında yaralananların sayısı 55'e yükseldi.

Yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden 150 yangına 3 binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini bildirdi.

Portekiz'de 9 Ağustos'tan beri süren yangınlarda yaralı sayısının 55'e çıktığını belirten yetkililer, bunlardan 4'ünün durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Kuraklık, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangınların söndürülmesinde güçlük çekiliyor.

Yetkililer daha önce 45 kişinin yaralandığını, 112 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurmuştu.

Lizbon'un 200 kilometre kuzeyindeki Pedragao Grande dağlık bölgesinde haziranda çıkan orman yangınında 64 kişi yaşamını yitirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeOrman YangınıPortekiz
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