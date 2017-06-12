Porto Riko ABD'nin 51. eyaleti olmak istiyor

SAN JUAN (AA) - ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da düzenlenen referandumla Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmak istedi.

Özerk Karayip adası Porto Riko'da dün, ülkenin siyasi geleceği oylandı. Katılımın yüzde 23 olduğu referandumda, seçmenlerin yüzde 97'si ABD'nin eyaleti olma yönünde oy kullandı.

Ekonomik olarak iflas etmiş ülkede, sandığa giden seçmenlerin geri kalanı da bağımsızlık ya da mevcut durumun devamını istedi.

Muhalefetin, destekçilerinden boykot edilmesini istediği referanduma katılım ülkede 1967'den beri yapılan tüm seçimlerdeki en düşük oranda gerçekleşti.

Diğer yandan referandum sonuçları bağlayıcı değil, konuyla ilgili son karar ABD Kongresine ait. Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin genelde Demokratları destekleyen Porto Riko'yu eyalet olarak kabul etmeyeceği yorumunu yapıyor.

Dış işlerinde ABD'ye bağlı, iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko vatandaşlarının tümü halihazırda ABD vatandaşlığı taşıyor ve ABD'de yaşama hakkına sahip bulunuyor. Bölgenin 51. eyalet olması durumunda, Porto Rikolular ABD başkanı ve kongre seçimlerinde oy kullanabilecek.

ABD'ye federal gelir vergisi ödemeyen bölge, sosyal güvenlik, sağlık ve yerel vergileri ödüyor ve ABD eyaletlerinden daha az federal yardım alıyor.

Son 10 yılda ciddi bir ekonomik krizle boğuşan 3,5 milyon nüfuslu Porto Riko, 73 milyar dolar dış borcunu ödeyemediği için mayıs ayında iflas mahkemesine başvuracağını duyurmuştu.



