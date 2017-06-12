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Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmayı seçti

ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da düzenlenen referandumla Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmak istedi. Sandığa giden seçmenlerin yüzde 97'si eyalet olmayı destekledi.

Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmayı seçti

SAN JUAN (AA) - ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da düzenlenen referandumla Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmak istedi.

Özerk Karayip adası Porto Riko'da dün, ülkenin siyasi geleceği oylandı. Katılımın yüzde 23 olduğu referandumda, seçmenlerin yüzde 97'si ABD'nin eyaleti olma yönünde oy kullandı.

Ekonomik olarak iflas etmiş ülkede, sandığa giden seçmenlerin geri kalanı da bağımsızlık ya da mevcut durumun devamını istedi.

Son karar ABD Kongresine ait

Muhalefetin, destekçilerinden boykot edilmesini istediği referanduma katılım ülkede 1967'den beri yapılan tüm seçimlerdeki en düşük oranda gerçekleşti.

Diğer yandan referandum sonuçları bağlayıcı değil, konuyla ilgili son karar ABD Kongresine ait. Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin genelde Demokratları destekleyen Porto Riko'yu eyalet olarak kabul etmeyeceği yorumunu yapıyor.

Muhabir: Ayşe Aktaş

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ABDDünyaEyaletPorto RikoReferandum
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