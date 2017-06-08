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Poşet yerine nostaljik file

- Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası kapsamında 5 bin nostaljik file dağıtıldı

Poşet yerine nostaljik file

MUĞLA (AA) - Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası çerçevesinde pazara giden ilçe sakinlerine nostaljik file dağıtıldı.

Menteşe Belediye Başkana Bahattin Gümüş, pazar yerinde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Kampanyayla naylon poşet kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"Çevre hassasiyeti içinde Muğlalı hemşehrilerimizin naylon poşetleri bırakmalarını istiyoruz. Çocukluk dönemlerimizde kullandığımız nostaljik fileleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amacımız naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek. Vatandaşlarımızda alışverişleri sırasında duyarlı bulunarak file ve kumaş çantaları tercih etmeliler."

Doğada uzun yıllar yok olmayan naylon poşetlerin büyük çevre sorunu oluşturduğuna işaret eden Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla halkı naylon poşeti bırakmaya çalışırken siyah poşetleri de kullanmaması lazım. Nostaljik filelerin satışlarının yapılması için esnafa telkinde bulunacağız. Şehrimizde nostaljik fileleri gün geçtikçe yaygınlaştıracağız. Böylece Muğla'nın çevreyi kirletmeden çok daha temiz bir çevrede tüketim yapmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Muğla Belediyesi Çevre Geliştirme Derneği Başkanı Nihal Yılmaz ise naylon poşetlerin günlük hayatta ve alışverişlerde sık kullanıldığına dikkati çekerek alışveriş merkezlerinde genellikle ücretsiz verilen bu poşetlerin kullanımını en aza indirmek için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesince yaptırılan yaklaşık 5 bin nostaljik file, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve belediye çalışanları tarafından pazar yerinde ücretsiz dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaNostaljik File
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