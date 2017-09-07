Poşetiyle çöpe atılan ekmekleri hayvan yemi yapıyor

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Girişimci Hasan Kardaş, geliştirdiği makine sayesinde, bayatlayınca çöpe atılan poşetli ekmeklerden hayvan yemi yapıyor.

Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda hijyenik ve uzun ömürlü olmasını sağlaması dolayısıyla poşetli imal edilen ekmek ve diğer unlu mamullerin, bayatladıklarında çöpe gittiğini söyledi.

Yaşanan ekmek israfına dikkati çeken Kardaş, "Haberlerden, gazetelerden okuduğumuz kadarıyla Türkiye'de 4 milyon ekmeğin israf olduğunu, bunun da 1,5 milyar dolara tekabül ettiğini gördük." dedi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini anlatan Kardaş, Ankara İvedik Organize Sanayi Sitesi'ndeki firmasında yaptığı araştırma geliştirme çalışmaları sonucu geri dönüşüm makinesi geliştirdiklerini bildirdi.

Makineyi önce bisküvi, kek, çikolata üzerinde denediklerini, müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Kardaş, bunun üzerinde birkaç değişiklik yaparak "poşetli ekmek geri dönüşüm makinesi"ni tasarladıklarını ifade etti.

Poşetiyle makineye bırakılan bayat ekmeklerin geçtiği işlemleri anlatan Kardaş, ilk olarak poşetinden ayrıştırılan ekmeklerin ufalandığını, daha sonra da ikinci bir elek işleminden geçirilip içerisinde kalabilecek poşet parçalarından temizlendiğini kaydetti.

- "Poşetli ekmeğin yüzde 98'i hayvan yemi haline getiriliyor"

Tasarladıkları makinenin, ekmekleri ufalayıp hayvan yemi yapan piyasadaki makinelerden farklı olduğuna işaret eden Kardaş, şöyle konuştu:

"Genelde piyasadaki ekmek imha ve parçalama makine çeşitleri, ekmekleri poşetsiz, ham ve temiz haliyle doğrayıp kullanıma veriyor. Biz ise tost ekmeği, bazlama, yufka gibi ekmek çeşitlerini poşetiyle geri dönüştürüyoruz. Poşeti ayırıyoruz, ürünü hayvan yemi olarak kullanıma sunuyoruz. Çıkan poşetleri de tekrar kullanıma sunulacak şekilde değerlendiriyoruz. Böylece poşetli ekmeklerin yüzde 100'ünü geri dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Makinenin 8 saatte, maksimum 15 ton geri dönüşüm kapasitesiyle poşetli ekmeğin yüzde 98'ini hayvan yemi haline getirdiğini bildiren Kardaş, "Hedefimiz bunu çok daha büyük bir alana, ülke geneline yaymak ve özellikle ekmek israfını ortadan kaldıracak konuma getirmek. Bunu da sağlayabilmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile devletimizden katkı vermesini bekliyoruz." dedi.



