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"Posof Kaplanı" kaza yaptı

- Bir öğretmen tarafından hurda malzemelerle yapılan, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen ve "Posof Kaplanı" adı verilen araç kaza yaptı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir öğretmen tarafından hurda malzemelerle yapılan, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen ve "Posof Kaplanı" adı verilen araç kaza yaptı.

Posof ilçe merkezindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali Şenel, üç ay önce topladığı hurdalarla bir araç yaptı.

Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı ile köy ve köy içi yollarda rahatlıkla sürüş keyfini yaşadığını ve işlerini rahatlıkla gördüğünü söyledi.

Virajı alamayınca kaza yaptığını ve aracın hurdaya döndüğünü belirten Şenel, "İskelet sistemini, eski kanepe demirlerinden, rot sistemini eski bisiklet pedallarından, tekerleklerini çapa makinesi tekerleklerinden, motor kısmını hurda motosikletten, direksiyonunu ise hurda demirden tamamladım." dedi.

Şenel, projesini TÜBİTAK'a da gönderdiğini sözlerine ekledi.

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ArdahanHurdaPosof Kaplanı
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