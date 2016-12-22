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Posta kutusunda uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde evinin posta kutusunda uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde S.A'nın (19) uyuşturucu sattığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele...

Posta kutusunda uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde evinin posta kutusunda uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde S.A'nın (19) uyuşturucu sattığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

Ekipler zanlının evinde yaptıkları aramada posta kutusuna gizlenmiş 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlının annesi C.A'nın evden dışarı paket attığını tespit eden ekipler, bu pakette de 10 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden anne C.A, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. C.A'nın emniyetteki ifadesinde "Maddenin kekik olduğunu zannedip dışarı attığını" söylediği belirtildi.

S.A. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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