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Prefabrik konut ihracatının şövalyesi

- Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine prefabrik konut ihracatı yapan iş adamı Ferhat Çakmak, Malta'da şövalye ilan edildi - İş Adamı Çakmak: - "Yaptığımız işleri beğenen Slovak bakanlar bizi Malta Prensi'ne tavsiye ederek bu unvanı almamızı sağladılar" - "Törene 28 farklı ülkeden katılım oldu. Bölgede yer alan bir caminin imamını da çağırdım ve İslami usulleri gözeterek sir unvanını aldım. Bu da bizim için değişik bir hatıra oldu"

Prefabrik konut ihracatının şövalyesi
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ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Prefabrik sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Ferhat Çakmak, Avrupa ülkelerine yönelik ihracatta sağladığı başarı dolayısıyla Malta'da şövalye ilan edildi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır prefabrik sektöründe üretim gerçekleştirdiğini, çelik konstrüksiyona sahip villalar ürettiklerini söyledi.

Azerbaycan, Ukrayna, İran, Nijerya, Fildişi Sahili ve Venezuela gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını, İsveç, Slovakya, İtalya, İspanya, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da devam eden ortaklıkları bulunduğunu anlatan Çakmak, Ankara'da işletmelerinin yıllık 250 bin metrekarelik üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Malta Şövalyeleri Prensi Jose Cosmelli tarafından kendisinin şövalye ilan edildiğini ve sir unvanı verildiğini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaptığımız işlerden dolayı çok fazla tavsiyeler alıyoruz. Son 2 yıldır da referansla iş alıyoruz. Slovakya'da da yaptığımız işler çok beğenildi. İşlerimizi beğenenler bizi Slovak bakanlara tavsiye ettiler. Bu bakanlar da beni Prens'e tavsiye ederek bu unvanı almamızı sağladılar."

Törene 28 farklı ülkeden katılım olduğunu belirten Çakmak, "Sir unvanını alırken Türk ve Müslüman olarak bu zamana kadar kimse karşısında eğilmediğimi bundan sonra da eğilmeyeceğimi söyledim. Bu nedenle ilk defa Prens karşısında eğilmeden sir unvanı alan kişi oldum. Bu ayrıntıyı sonradan öğrendim. Bölgede yer alan bir caminin imamını da çağırdım ve İslami usulleri gözeterek sir unvanını aldım. Bu da bizim için değişik bir hatıra oldu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat ÇakmakIhracatşövalye
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