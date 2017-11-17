Prematüre bebekler ve aileleri farkındalık için bir arada

İSTANBUL (AA) - Dünya Prematüre Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Biruni Üniversite Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 35 prematüre bebek ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlik düzenlendi.

Biruni Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Neonatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mesut Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 sene önce yenidoğan uzmanı sayısının az olması nedeniyle, prematüre bebeklerin tedavisinde daha fazla problemle karşılaştıklarını söyledi.

Son yıllardaki gelişmelerle, bebeklerin sağlıklı yaşaması ve hayatta kalmasının daha mümkün olduğunu belirten Dursun, prematüreliğin zor bir süreç olduğunu ifade etti.

Organ sistemlerinin yeterince gelişememesi, bağışıklığın zayıf olması gibi nedenlerden dolayı bebeklerde tedavi süresince solunum cihazına bağlanma, damar yolu açma, enfeksiyon kapma ve beslenme gibi problemler yaşadıklarını anlatan Dursun, ''Prematüre bebekler boylarından büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Biz de hekimler ve hemşireler olarak bu süreçte ailelere destek oluyoruz.'' diye konuştu.

Toplumda erken doğan bebeklerle ilgili farkındalık oluşturmak için 10 yıldır bu günün Dünya Prematüre Günü olarak kutlandığını söyleyen Dursun, şunları kaydetti:

''Bebek ne kadar küçük doğarsa, yoğun bakımda kalma süresi o kadar uzun olur. Beyin kanaması, akciğer enfeksiyonu, kronik akciğer hastalığı gibi problemler yaşayabiliyorlar. Bu uzun süre içerisinde anne babaların sabırlı olması önemli. Hekim aile ilişkisinin kurulması ve bebeğin karşılaşabileceği problemlerin ailelere anlatılması gerekiyor. Taburculuk sonrası da bu bebeklerin özel bir bakıma ve ilgiye ihtiyaçları var. Hem evde hem de hastanede takipleri çok önemli. Çünkü bu bebeklerin normal doğan bebekleri yakalamaları 2 ila 3 yıl sürebiliyor.''

Etkinliğe katılan prematüre bebek annesi Arzu Dırdıroğlu, 30 hafta 4 günlükken bebeğinin bin 300 gr ağırlığında dünyaya geldiğini söyledi.

Çok üzüldüğünü ve moralinin bozulduğunu dile getiren Dırdıroğlu, ''Çok küçüktü. Ona nasıl bakarım, nasıl beslerim, tutamam bile diye düşündüm. Bu süreçte hastanede prematüre bebeklerin anneleriyle güzel dostluklar edindim. Bebeğim 35 gün yoğun bakımda kaldı. Şu an bebeğim 15 aylık ve çok şükür sağlıklı.'' diye konuştu.

Bebeğinin 6,5 aylık dünyaya geldiğini ve 104 gün yoğun bakımda kaldığını dile getiren Demet Oktay da çok zor ve yorucu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, ''Bebeğim 850 gram doğdu. Sabır gerektiren bir süreçti. Çok şükür başardık.'' dedi.

Prematüre bebekleri ve aileleri bir araya getiren etkinlikte pasta kesildi ve ailelere hediyeler verildi.