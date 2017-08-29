Prizen'deki Marif Vakfı Okulu'na Büyükelçi Kılıç'tan ziyaret

PRIZREN (AA) - Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren'de 11 Eylül’de eğitim ve öğretime başlayacak Maarif Vakfına ait okulu (International Maarif Schools of Kosova) ziyaret etti.

Büyükelçi Kılıç’ın ziyareti vesilesiyle okulda düzenlenen programa Kosova’nın Türk milletvekilleri Müferrah Şinik ve Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Maarif Vakfı Kosova Koordinatörü Mesut Özbaysar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kılıç, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada Maarif Vakfının Kosova’da Türk bayrağını taşıma ve eğitim faaliyetlerini yürütme yetkisine sahip tek vakıf olduğu ifade ederek "Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına eğitim faaliyetleri yürütmek yetkisine sahip tek vakıftır. Ama dost ülke Kosova’da bir ilki gerçekleştiriyor. Kendi donanımıyla, kendi kurduğu okullarla çalışmaya başlıyor." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki yapılanmasında eğitim kurumlarının başta geldiğini ifade eden Kılıç, bu kurumların verdiği diplomalar ya da mezuniyet belgelerinin Türkiye’de herhangi bir denkliği veya karşılığı olmadığının altını çizdi.

Kılıç ayrıca bu örgütün Kosova’daki yapılanmasıyla mücadele konusunda ülke hükümetiyle çalıştıklarını ifade ederek "Bizim bütün dost ülkelerden beklentimiz şudur: FETÖ ile mücadelemizde bize somut olarak desteklerini ve katkılarını sunmaları. Çünkü bu örgütün, Türkiye’de yaptıklarını başka ülkede yapsın istemiyoruz." dedi.

- "Uluslararası standartlarda eğitim"

Maarif Vakfı Kosova Koordinatörü Mesut Özbaysar da okulu yeni öğretim yılına yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ve bütün fiziki koşullarını eğitime hazır hale getirdiklerini vurgulayarak “Burada kullanmış olduğumuz bütün ürünler, kendi sınıfında en iyi olanlar. En iyi araç ve gereçleri temin ettik. Buna akıllı tahtalarımız da dahil. Uluslararası standartlardaki bir kalitede eğitim imkanı sunmuş olacağız çocuklarımıza.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, okulun yüksek donanımlı sınıflarını gezdi.

Maarif Vakfı Okulu, Prizren’de 1. sınıftan 9. sınıfa kadar uluslararası standartlarda, güçlü bir kadroyla 11 Eylül’den itibaren eğitim verecek. Okulun Prizren şubesinde teknolojik donanım ve altyapıya sahip 18 derslik bulunuyor. Okulda sanat çalışmaları için müzik ve resim atölyeleri, bilim çalışmaları için iki laboratuvar, İngilizce ve Türkçe dil çalışmaları için dil laboratuvarları, yetenek çalışmaları için akıl oyunları ve satranç sınıfı, bilişim, kodlama ve robotik çalışmaları için bilgisayar laboratuvarı ile öğrencilerin zengin kaynaklardan yararlanmaları için bir de kütüphane yer alıyor.

Okul, Kosova’daki resmi müfredat ile öğrencilere özellikle uluslararası yetkinlikler kazandırmak üzere özel programlar sunacak. Çeşitli kurslar, öğrenci etüt çalışmaları, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler dışında öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgilenmek üzere hemşire, eğitim programlarını yürütmek üzere pedagog ve rehberlik hizmetleri için okul psikologu hizmet verecek.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için mutfak ve yemekhane de bulunuyor.