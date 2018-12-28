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Prof. Dr. Cengiz Erişen'e TÜBİTAK Teşvik Ödülü

- Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, TÜBİTAK tarafından Sosyal Bilimler alanında ödüle değer görüldü

Prof. Dr. Cengiz Erişen'e TÜBİTAK Teşvik Ödülü
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İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) Sosyal Bilimler alanında ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, TÜBİTAK'ın üstün başarılı genç bilim insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği ödüllerde, Sosyal Bilimler alanında ödüle değer görüldü.

2018 yılı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törende, Prof. Dr. Cengiz Erişen, Sosyal Bilimler alanında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü”nü aldı.

“Siyaset bilimi alanında, siyaset psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” dolayısıyla bilime önemli katkılarda bulunabilecek 40 yaş altı akademisyenlere verilen Teşvik Ödülü’ne değer görülen Prof. Dr. Erişen, Yeditepe Üniversitesi’nde “Siyaset Psikolojisi”, “Siyasal Davranış”, “Siyaset Bilimi” Metodolojisi” ve “Karşılaştırmalı Siyaset” alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.


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Cengiz ErişenödülYeditepe üniversitesi
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