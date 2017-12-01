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Prof. Dr. Çepni Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyesi seçildi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çepni'NİN, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein ve İngiliz matematikçi ve tarihçi Bertrand Russel gibi isimlerin kuruluşunda fikir önderliği yaptığı, Birleşmiş...

Prof. Dr. Çepni Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyesi seçildi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çepni'NİN, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein ve İngiliz matematikçi ve tarihçi Bertrand Russel gibi isimlerin kuruluşunda fikir önderliği yaptığı, Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çepni, yaptığı bilimsel yayınlar, katıldığı uluslararası toplantılar ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm konusundaki liderliği nedeniyle Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçildi.

Konuya ilişkin Çepni, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere en az bizden önceki nesillerin bize bıraktığı kadar temiz ve güzel bir dünya bırakabilmemiz için birbirimizin farklılıklarını tehdit değil zenginlik olarak görmeyi, ekolojik dengenin korunması için bu dünyanın sadece insanoğluna değil tüm canlılara ait olduğu bilincini yaygınlaştırmamız gerektiğini, din, dil, renk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan detayların ve kültürel farklılıkların bizim en büyük zenginliğimiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kuruluşundan bugüne bu anlayışı amaç edinen ve dünyanın birçok ülkesinden, değişik bilim alanlarından ve değişik sektörlerden entelektüel ve hümanist insanları, insanlığın ortak sorunlarına barışçıl çözümler üretmek için bir araya getiren Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi, insanlığın temel sorunlarına ortak çözümler bulmak ve şekilsel olarak "dünya üniversitesi" işlevi görmek amacıyla 1960 yılında kuruldu. Kuruluş sözleşmesini imzalayan üyeleri arasında Earl Bertrand Russell, Lord John Boyd Orr, Hermann Joseph Muller, Harol Urey gibi Nobel ödüllü düşünürler, viyolonist Yehudi Menuhin, Philip Noel-Baker gibi bilim insanları yer alan akademinin başkanlığını Heitar Gurgulino de Souza sürdürüyor.

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Dünya Sanat Ve Bilim AkademisiNişantaşı ÜniversitesiNişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çepni
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