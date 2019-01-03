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Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü"

- Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" için başvuru süreci başladı - Sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye yönelik araştırma ödülüne başvurular 1 Mart 2019'a kadar devam edecek

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
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İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi’nde kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü" nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" için başvuru süreci başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına kurulan ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü" nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" başvuruları 3 Aralık 2018 itibarıyla başladı.

Sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye yönelik araştırma ödülüne başvurular 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.

"İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü", Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan bir araştırma ödülü olup, ödüle 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabiliyor. Ödülü almaya hak kazanan araştırma sahibine 25 bin TL para ödülü de verilecek.

UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü", öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek.

Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak. Ayrıntılı bilgiye üniversitenin web sitesinden erişilebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Koç ÜniversitesiProf. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
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