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Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü“

Türkiye'de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projelerini teşvik etmeyi amaçlayan ödül, Altınbaş Üniversitesi'nden Dr. Anıl Özge Üstünel Balcı ve Leuphana Üniversitesi'nden Dr. Şebnem Feriver Gezer'e verildi

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü“
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Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde, insan esenliğini desteklemek amacıyla verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü", Koç Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen törende ödül, Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Anıl Özge Üstünel Balcı ve Leuphana Üniversitesi’nden Dr. Şebnem Feriver Gezer’e takdim edildi.

Ödül ile Türkiye'de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projelerini teşvik etmek amaçlanıyor.

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji bölümünden Balcı, "Kadın Kimliğinin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası" isimli çalışmasıyla, Leuphana Üniversitesi Sürdürülebilirlik Fakültesi’nden Gezer ise "Sistemsel Düşünme Becerisinin Türkiye’deki Okul Öncesi Eğitime Entegrasyonu" başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" başvuruları, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan’ın önderliğinde, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazlı Baydar ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Erkman’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Değerlendirme sonucu, ödülün üst düzey yetkinlik gösteren iki aday arasında paylaştırılmasına karar verildi.

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Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü
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