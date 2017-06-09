Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam Adnan Tekçe cityscape
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Prof. Dr. Ege son yolculuğuna uğurlandı

- Dünyaca ünlü Türk hekim Prof. Dr. Rıdvan Ege için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Ege son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Dünyada ve Türkiye'de önemli bilimsel çalışmalara imza atan Türk hekim Prof. Dr. Rıdvan Ege, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ege için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aynı zamanda emekli tabip albay olan Prof. Dr. Ege için düzenlenen törene, ailesi ve yakınları başta olmak üzere, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski bakan Namık Kemal Zeybek, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aral Ege, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile eğitim camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Daha sonra Ege için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Ege'nin naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cebeci Asri MezarlığıCenaze NamazıKocatepe CamisiProf. Dr. Rıdvan Ege
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5