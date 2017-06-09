Prof. Dr. Ege son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Dünyada ve Türkiye'de önemli bilimsel çalışmalara imza atan Türk hekim Prof. Dr. Rıdvan Ege, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ege için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aynı zamanda emekli tabip albay olan Prof. Dr. Ege için düzenlenen törene, ailesi ve yakınları başta olmak üzere, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski bakan Namık Kemal Zeybek, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aral Ege, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile eğitim camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Daha sonra Ege için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Ege'nin naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.