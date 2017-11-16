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Prof. Dr. Gümüş: Yerli otomobilde kapasite ve yeterlilik sorunu yok

TEKDER İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Gümüş, Türkiye'de yerli otomobil konusundaki girişimlere ilişkin, "Otomotiv endüstrimizde araç üretebilme açısından kapasite ve yeterlilik sorunu yoktur." dedi.

Prof. Dr. Gümüş: Yerli otomobilde kapasite ve yeterlilik sorunu yok

İSTANBUL (AA) - Sefa Mutlu - Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Metin Gümüş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yerli otomobil konusundaki girişimlere ilişkin, "Yılda 1 milyon 750 bin adet üretim yapabilecek kapasiteye ulaşmış otomotiv endüstrimizde araç üretebilme açısından kapasite ve yeterlilik sorunu yoktur. Ülkemizdeki Türk işçi ve mühendislerimiz dünyanın en kaliteli otomobillerini yapabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Üretim yerinin belirlenmesi

Prof.Dr. Gümüş, üretimin yapılacağı yerin seçiminde teknolojinin tüm ülke sathına yayılmasının öncelenmesi gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Siyasiler fabrikanın kendi seçim bölgelerine kurulmasını hemşehricilik meselesi açısından isterlerken biz meseleye sosyal göstergeler, sosyal faydalar ve mühendislik çözümleri açısından bakmaktayız. Fabrikanın İzmir'de, Zonguldak'ta Adapazarı'nda kurulmasını sadece bölgenin çıkarları açısından değerlendirip tavsiyelerde bulunamayız. Bize göre bu tesis bir ilden fazla alana dağıtılmalıdır.

Belirli bölgelere dağıtılan üretim tesisleri lojistik köyler vasıtasıyla ana montaj fabrikasına ürünlerini ulaştırabilmelidir. Burada temel prensip montaj yapılacak tesisin seçileceği şehirde bir liman olması ve bu şehirlerin birbirine raylı sistemlerle bağlanabilmesinin mümkün olmasıdır. Fabrika üssünün kurulacağı bölgenin Anadolu'da seçilmesi, Anadolu'nun dinamizminden istifade edilmesini muhtemel bir kazanç olmasını sağlayacaktır."

"Planlama, üretim ve pazarlama süreçlerine dikkat edilmeli"

Yerli otomobilde planlama, üretim ve pazarlama süreçlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Gümüş "Üretim altyapısının kurulacağı yer, birçok stratejik yönden örneğin; güvenlik, lojistik, yan sanayi, tedarik zinciri, yetişmiş insan kaynağı, teknolojinin tüm ülke sathına yayılmasına katkı gibi hususlar açısından değerlendirilerek belirlenmeli." şeklinde konuştu.

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