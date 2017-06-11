Prof. Dr. Kalayoğlu'na

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na, Tıp Bilim Nişanı verildi.

Bahçeşehir Üniversitesinden (BAU) yapılan açıklamaya göre, organ nakli ve çocuk cerrahisindeki başarılarıyla dünya çapında tanınan, bugüne kadar iki binden fazla karaciğer nakline imza atan ve literatüre giren çalışmalarıyla camiadaki öncü isimler arasında yer alan Kalayoğlu, tıp alanına yapmış olduğu katkılardan dolayı BAU Tıp Fakültesi tarafından bu yıl 6'ncısı verilen bilim nişanının sahibi oldu.

Üniversitenin Beşiktaş kampüsünde düzenlenen törene, Münci Kalayoğlu ile ailesinin yanı sıra, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, nişan takdiminin yapılmasının ardından Kalayoğlu "Karaciğer Nakli; Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı bir de sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca törende, Prof. Dr. Kalayoğlu'nun karaciğer naklini gerçekleştirdiği hastası Ahu Gül Özkan'ın, nakilden iki yıl sonra dünyaya getirdiği ve doktorunun ismini verdiği 7 yaşındaki oğlu Münci Ata da sahneye çıkarak ilk kez aldığı karnesini gösterdi.