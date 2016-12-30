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Prof. Dr. Kavukcu'dan teröre "tabut"lu tepki

- AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kavukcu, Türkiye'de yaşanan son terör olaylarına tepki göstermek ve ölümden korkmayıp terörle mücadele edilmesi amacıyla tabutlu eylem yaptı - Kavukcu: "Terörün amacı insanları hayattan bıktırmak. Ölümle yaşamı vurguladığım bu performansı fırtınalı havada yapmamın sebebi de fırtınaya gösterdiğimiz direnci teröre de göstermemiz gerektiğine dikkat çekmekti"

Prof. Dr. Kavukcu'dan teröre

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Türkiye'de yaşanan son terör olaylarına ölümün simgelerinden olan tabutla tepki gösterdi.

Prof. Dr. Kavukcu, bir süre önce, Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecenin altına düştüğü fırtınalı günde yanına aldığı tabutu bir süre sırtında taşıyıp, beline kadar gelen kar üzerinde yürüdü.

Ardından tabuta girip üzerini karla kapatan ve bir süre bekleyen Kavukçu, daha sonra tabuttan çıktı.

Kavukçu, böylece ölümden korkmayıp terörle mücadele edilmesi gerektiğini dikkati çekerek, terör olaylarına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Kavukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröre tepki için yaptığı bu performansına "Tabut" ismini verdiğini ifade ederek, "Tabut kelimesinin yanına ne koysam, tabutun sertliğini kırıyordu. Tabut, ölümle yaşam arasında taşıyıcı bir unsurdur. İnsanın hayatta en soğuk bulduğu objelerden biri olarak da dikkat çekiyor." dedi.

Ölüm ile yaşam zıtlığını ele alıp teröre tepki göstermek için böyle bir performans sergilediğini anlatan Kavukcu, siyah-beyaz, yatay-dikey, soğuk-sıcak, şiddet-sükunet gibi zıtlıkları vurgulamak istediğini söyledi.

Kavukcu, bu zıtlıklar üzerinden teröre tepki vermek istediğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ölüm yaşanılabilecek bir durum ve ondan kaçınılması mümkün değil. Ölümden kaçınılmayacağına göre ondan korkmak, uzaklaşmak ve ondan korkarak kendi insani görevlerimizi yapmamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bize ölümü de en soğuk, en şiddetli şekilde yaşatan terör olayına dikkat çekmek istedim. Terörün çok şiddetli ve soğuk bir yüzü var. Fırtınada kışın soğuk ve şiddetli yüzünü yansıtmak istedim. Terörün de insanları hayattan soğutan, bıktıran, bezdiren yönüne vurgu yapmak istedim. Ölüm kaçınılmayacak bir şeyse teröre de direnmek gerekiyor. Terörün amacı insanları hayattan bıktırmak. Ölümle yaşamı vurguladığım bu performansı fırtınalı havada yapmamın sebebi de fırtınaya gösterdiğimiz direnci teröre de göstermemiz gerektiğine dikkat çekmekti."

Ölümü anlatırken teröre karşı duruş sergilemek istediğini ifade eden Kavukcu, performansta tabutu bir süre sırtında götürdüğünü, bunun amacının da insanın ölümlü hep içinde taşıdığını anlatmak olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
ErzurumProf. Dr. Mehmet KavukcuTabutTerör
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