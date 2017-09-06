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Prof. Dr. Mardin'in vefatı

- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Eserleri ve akademi dünyamıza yaptığı hizmetlerle her daim saygıyla yad edilecek olan Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Prof. Dr. Mardin'in vefatı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Şerif Mardin'in eserleriyle ve akademi dünyasına yaptığı hizmetlerle her daim saygıyla yad edileceğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mardin'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mardin'in siyaset bilimine ve fikir hayatına önemli katkılarda bulunmuş, uluslararası alanda çok değerli çalışmalara imza atmış bir bilim insanı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Eserleri ve akademi dünyamıza yaptığı hizmetlerle her daim saygıyla yad edilecek olan Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Kültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşŞerif Mardin
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