Prof. Dr. Şerif Mardin hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin (90), hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Mardin, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede akşam saatlerinde vefat etti. Mardin'in cenazesinin yarın Yeniköy Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- Prof. Dr. Şerif Mardin kimdir

1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954'te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Mardin, doktorasını Stanford Üniversitesi'nde tamamladı. 1964'te doçent, 1969'da ise profesör oldu.

Ankara Üniversitesi'nde 13 yıl hocalık yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu Dekanlığını ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı. Daha sonra yaklaşık 13 sene Washington'daki American University'de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüttü.

Ardından Türkiye'ye gelerek çalışmalarını Sabancı Üniversitesi'nde sürdürdü.

Prof. Dr. Şerif Mardin, en son İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.