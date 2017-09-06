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Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı

- İstanbul Şehir Üniversitesi, öğretim üyeleri Prof. Dr. Mardin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi, öğretim üyeleri, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yetiştirdiği en saygın akademisyenler arasında yer alan ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin'in (90) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği hatırlatıldı.

Prof. Dr. Mardin'in cenazesinin yarın öğle vakti, İstanbul Yeniköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de din ve modernleşme, sivil toplum, ideoloji, merkez-çevre ekseninde yaptığı öncü ve çığır açıcı bilimsel çalışmalarıyla bizlere eşsiz bir miras bırakan Prof. Dr. Şerif Mardin'i, her zaman sevgi ve saygıyla yad edeceğiz. İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, Şerif Mardin'e, Allah'tan rahmet; ailesine, akademi dünyamıza, bütün sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Saygılarımızla."


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İstanbul Şehir ÜniversitesiProf. Dr. Şerif MardinTaziye
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