Prof. Sönmez, savaşlarda şehit olan futbolcuların isimlerini belirledi

KARS (AA) - Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale, Irak ve Trablus'ta şehit düşen futbolcuların isimlerini derledi.

Bingür Sönmez'in arşivlerden derlediği bilgiye göre, Beşiktaş'tan doktor Ali, Asım, muallim Sadi, doktor Mehmet, Sarıkamış Kafkas cephesinde, Rıdvan, doktor Mehmet, kaptan Kazım, Çanakkale Savaşı'nda şehit oldu.

Galatasaray'dan Abdurrahman ve Halit, Sarıkamış Kafkas cephesinde, Kürt Celal, Hasnun Galip, Neşet, Nazmi, Mehmet Ali, Hasip, Cemil, Refik Ata, Çanakkale cephesinde, İdris, Irak cephesinde (1917), Celal İbrahim Trablusgarp cephesinde şehit düştü.

Fenerbahçe'den Çanakkale cephesinde Zeki, Hüsnü, Neşet, Bor Ovasında Arif, Fikirtepe Bataryasında Nurettin, Halim, Kemal, Kulüp binasında Refik bey, Mustafa bey, Erenköy Bataryasında Ethem ve Haldun bu savaşlarda şehit oldu.

Büyük savaşlarda şehit olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların isimlerini derleyen Sönmez, Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Fikret Orman'a da şehit futbolcuların isimlerinin olduğu listeyi gönderdi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca Kurtuluş Savaşı, Kafkas cephesi ve şehitlerle ilgili birçok araştırma yaptığını, önemli bilgi ve belgelere ulaştığını söyledi.

Bu çalışmayla, 1. Dünya Savaşı'nda, 1914-1918 Sarıkamış Kafkas cephesinde Beşiktaş Futbol Kulübünden doktor Ali, Asım, Muallim Sadi, doktor Mehmet, Galatasaray Futbol Kulübünden Abdurrahman ve Halit'in şehit düştüğünü ortaya çıkardıklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'a şehit düşen futbolcuların listesini gönderdim. Kendisi Futbol Federasyonundan izin alarak 23 Aralık Cumartesi günü Beşiktaşlı futbolcular, Sivasspor maçına ellerinde 'Sarıkamış Kafkas cephesinde şehit düşen Beşiktaşlı futbolcuların ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun' pankartıyla çıkacaklar. Bunun yanında Çanakkale, Irak Trablus cephesinde üç büyük takım Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli şehit futbolcuların isimlerine de ulaştık. Hepsinin ruhu şad olsun. Tarihimize ve şehitlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."



