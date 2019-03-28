Progroup şirketlere, “stratejik kalkınma haritası” hazırlıyor

Devlet destekli ilk marka destek programı olan Turquality’de, son 15 yılda marka destek programından yararlanan firmalara yaklaşık 2.5 milyar TL devlet desteği sağlandı. Turquality alan işletmeler, bu destekler ile kilogram başına olan ihracatlarını 3 kat artırdılar.



Turquality’nin bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modeli olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi: “Ülkemizdeki firmaların kilogram başına olan ihracatları 1.38 – 1.5 dolar arasında iken, Turquality alan firmalarda kilogram başına ihracat 4 – 4.5 dolar civarında gerçekleşiyor. Turquality’de tekstil sektörü firmaları öndedir. Son dönemlerde ihracat hedefleri bulunan, yazılım, turizm, sağlık, lojistik, endüstriyel anlamda yarı mamül ve hammadde üreticileri, otomotiv yedek parça gibi sektörlerden de birçok firma, Turquality marka destek programından yararlanmayı istemektedir” dedi.



Yabancı firmalar, “Turquality” desteğini sorabiliyor



Yabancı firmaların da “Turquality” desteğini sorabildiğini anlatan Dr. Salim Çam, şunları kaydetti: “Bir Türk firması, yurtdışındaki bir işletmeyle işbirliği yapmayı planlandığında, yabancı firmaların sorduğu sorulardan birisi de Turquality desteği olabiliyor. Bir yandan Turquality, üretim, satın alma, kalite, ar-ge, insan kaynakları gibi işletmenin tüm birimlerinin global standartlarda etkin bir iş modeliyle yönetildiği anlamına geliyor. Diğer yandan, yurtdışına açılan Türk firmalarına reklam, ofis kirası gibi konularda destek verdiğinden; Türk şirketiyle ortak iş planlayan yabancılar, ülkemizin verdiği marka desteği programından yararlanılabileceğini biliyorlar. Aslında Turquality, bir karne ve bir akreditasyondur. Kısaca, Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi, global pazarlarda yabancı firmalara güven vermektedir” diye konuştu.



Verilen desteklerin ihracatı artıracak algoritması bulunuyor



Turquality için verilen desteklerin ihracatı artıracak bir algoritmasının bulunduğunu belirten Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti: “Progroup olarak şirketlere, stratejik kalkınma haritası hazırlıyoruz. Bu haritada, hem insan kaynaklarının yapılanması, hem işletmenin tüm iş süreçlerin etkin yönetilmesinin sağlanması, hem kilogram başına ihracatın artırılması, hem hedef pazarlara açılma gibi birçok madde yer alıyor. Örneğin, global pazarlarda iş yapacak olan bir firmanın, satış-pazarlama, finans yöneticisi gibi ilgili departmanlardaki yöneticilerinin, işlerini bilmelerinin yanı sıra, dünya piyasalarındaki gelişmeleri de yakından takip etmeleri gereklidir. Finans yöneticisi borç-alacak hesaplarını yönetmenin ötesinde, uluslararası fon ve nakit yönetimini bilmelidir. Satış ve pazarlama yöneticileri, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelidirler” şeklinde konuştu.



Turquality konusunda uzman insan kaynağı yetiştirmek için “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nde devam ediyor. Program için Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar Platformu ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi arasında işbirliği yapılıyor. Mart ve Nisan aylarında devam etmekte olan programın sonunda katılımcılara, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından “Turquality ve Marka Uzmanlık ve Vizyon Sertifikası” verilecektir.